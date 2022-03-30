Собрались родные и друзья: Долина показала, какой банкет устроил Пресняков в честь 54-летия

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные вместе проводят время не только дома, но и на работе. У пары подрастают сыновья — шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Супруги часто возят их на море, а также на горнолыжные курорты. Дома у пары регулярно появляются гости. Недавно они отпраздновали день рождения Преснякова-старшего.

А вот 29 марта сам Владимир устроил застолье в честь своего 54-летия. Примечательно, что он решил не делиться кадрами с праздника, который прошел в ресторане. Но там была Лариса Долина, которая опубликовала видео. Она засняла, как друзья, коллеги и родные именинника сидят за столом в ресторане. Там был Александр Маршал, а вот тост произнес Леонид Агутин.

«Друзья, честно, мы одногодки с Володей. Я думал, что мне 53 будет, но когда я услышал сколько ему, то понял, что мне в этом году тоже 54. Я скажу, что очень давно, когда я учился в школе, очень прилично учился, хорошо, играл в ансамбле. Мы рок-н-ролл пытались играть. Я совершенно обалдел, когда услышал его во время круиза. И тогда эта любовная зависть преследовала долгие годы, пока не познакомился с Володей. Нам потом один поэт написал песню, и мы с Вовой согласились спеть. Я обожаю Володю искренне совершенно. Всегда есть что-то, за что. Я знаю многие вещи есть в Володе, которые лучше, чем во мне. Я хочу греться в лучах его доброты, искренности и честного отношения к жизни. Для него выдумать обидняки — это труд. Он пытается жить как все. Он старается это выдумать, но у него не получается. Но он в этом и хорош, что он такой, какой есть», — высказался Агутин.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что любят творчество артиста и восхищаются его дружной семьей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!