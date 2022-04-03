«Завтра нельзя будет еду без паспорта»: как Меньшова отреагировала на официальный запрет Chanel носить их вещи в РФ

Бренд теперь требует расписки от россиян, которые хотят сделать покупку.

Компания Chanel официально признала, что требует от граждан России подписать бумагу, которая запрещает им носить вещи их бренда на территории родной страны.

«Мы понимаем, что данные меры, направленные на соблюдение требований законодательства, могут создавать для ряда клиентов определенные неудобства», — цитирует ТАСС представителей французского бренда.

Санкции распространяются на изделия дороже 300 евро. В компании Chanel при этом заявили, что относятся ко всем своим покупателям одинаково.

Юлия Меньшова пришла в ужас от новости и спросила: «Я каждый день задаюсь вопросом — существует ли предел абсурда? И каждый день с потрясением сама себе отвечаю — нет, не существует».

«Бог бы с ней с Chanel, но что мешает, застолбив эту возможность, двигаться дальше и дальше? И, например, завтра русским нельзя будет продавать еду без предъявления паспорта? Или без подписи бумаги, в которой ты присягаешь всем новейшим ценностям, отрицая все, что требуется?» — рассудила артистка.

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