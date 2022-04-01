Мария Погребняк возмущена поведением сотрудников Chanel, которые отказались работать с россиянами

Люксовый бренд приостановил продажу вещей в Дубае для тех граждан России, которые постоянно проживают на своей родине.

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария Погребняк — высказалась после поведения сотрудников модного дома Chanel.

Брендовая одежда Chanel стала недоступна жителям России, если они хотят ходить в ней на территории своего Отечества.

«Сегодня на меня напала ярость, узнала, что Chanel перестали продавать свою продукцию русским! И неважно, где они находятся: в России, Париже или Дубае. Чтобы купить сумочку, надо подписать документ о том, что вы живете не в России и не будете носить Chanel в России», — написала Мария в своем микроблоге.

«Правда? Видимо мы, русские, обладаем и короткой памятью, мы ведь простили Шанель за ее пособничество фашистам и отдали дань таланту. А теперь выясняется, что зря. Я напомню. После ВОВ даже имя Коко Шанель в течение 10 лет было под запретом за то, что она сожительствовала с высокопоставленным немцем ради карьеры и сытой жизни», — дополнила модель.

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