Потратила 1 миллион евро! Рудковская не сдержалась, узнав, что Chanel запрещает носить россиянам их вещи

Яна Рудковская отреагировала на пост блогера Лизы Литвин, которая рассказала, что в бутике Chanel в Дубае от нее потребовали расписку, что она не будет носить их вещи в России.

Продюсер лично списалась с ней, и та подтвердила достоверность данного факта.

«Я была в магазине больше часа, выбирала сумку. В итоге, когда решила уже оплачивать, меня спросили данные для идентификации, я назвала свой российский номер, продавец отошел и пришел уже с менеджером. Который вот, собственно, и выдал, что с сегодняшнего дня русским продают вещи только если они подпишут документ, в котором говорится, что я не повезу и не буду носить вещь в России», — ответила блогер Яне.

Когда жена Евгения Плющенко поняла, что это не фейк, пришла в ярость, ведь на этот бренд она много лет тратила приличные суммы. Эту ситуацию она сочла оскорбительной.

«Для меня как для человека, который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидела на их показах на первом ряду, это шок, шок и шок! Ну а для человека, который оставил там более 1 млн евро за эти годы, это даже как-то унизительно», — написала в своем телеграме Яна Рудковская.

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