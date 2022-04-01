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«А присягать перед Chanel не предлагают?»: Меньшова пришла в ужас от отношения к покупателям из РФ

В Дубае бутик известного французского бренда требует с россиян особой расписки.

«А присягать перед Chanel не предлагают?»: Меньшова пришла в ужас от отношения к покупателям из РФ
Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

Российские звезды не могут скрыть своих эмоций, узнав, как поступили с российским блогером Лизой Литвин в бутике Chanel в Дубае. Она хотела купить дорогую сумочку, однако в магазине отказались просто так продать аксессуар.

Ей предложили подписать специальную бумагу для граждан РФ, в которой они обещали не носить купленную вещь на территории своей страны.

Документ, который предлагают подписать россиянам. Фото: соцсети

«А присягать они перед лицом костюма Chanel еще не предлагают? Странно. Я каждый день задаюсь вопросом — существует ли предел абсурда? И каждый день с потрясением сама себе отвечаю — нет, не существует», — написала в своем телеграме Юлия Меньшова.

Ранее Яна Рудковская оскорбилась, узнав об этом факте. По словам продюсера, она потратила на вещи Chanel 1 миллион евро.

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