«Примитивно демонстрирует русофобство»: Бондарчук — о Chanel, подтвердившем необходимость расписки

Теперь гражданам РФ нужно подписать бумагу, которая запрещает им носить вещи бренда в своей стране.

Chanel подтвердила ТАСС, что гражданам РФ теперь нужно подписывать специальную бумагу в их магазинах, которая запрещает им носить вещи бренда в своей стране.

Юлия Меньшова заметила, что предела абсурду нет, и каждый день он только крепчает. Ведущая предположила, что если так пойдет дело дальше, скоро могут еду запретить продавать.

Журналистка и светская львица Светлана Бондарчук удивлена, как вообще марка может запретить носить купленные изделия.

«Бренд диктует нам, где можно носить их вещи, а где — нет. Удивлена, что так примитивно компания демонстрирует свое русофобство. Как любопытно закольцовывается история. Несколько десятилетий назад Коко Шанель не гнушается иметь дела с фашистской разведкой, а сегодня бренд, названный ее именем, делит людей по национальному признаку, прикрываясь либеральными ценностями», — написала в своем телеграме бывшая жена Федора Бондарчука.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.