Подчеркнула хрупкость: Водянова отметилась в брюках клеш цвета сочной травы и алом свитере

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей. Она ус 17 лет дефилирует по подиумам. Наталья родилась в Нижнем Новгороде и работала на рынке, поэтому даже не могла представить, что станет богатой и знаменитой.

Примечательно, что она теперь живет в Париже, где растит детей с мужем Антуаном Арно. Примечательно, что у звезды есть трое детей от первого брака и две сыновей от нынешнего супруга-миллиардера.

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В последнее время Водянова редко появляется на публике. Она даже пропустила Неделю моды. Однако светская львица руководит благотворительным фондом. Она помогает семьям, в которых ей дети с особенностями развития.

У нее есть сестра Оксана, которая родилась с аутизмом и ДЦП. Наталья о ней продолжает заботится и отмечает, что ее родственница во многим может дать ей фору.

2 апреля Водянова поделилась кадром, на котором запечатлелась с особенным ребенком. Она была облачена в брюки клеш цвета сочной травы и алый свитер свободного кроя. Модель подчеркнула хрупкость своей фигуры. Она также была без макияжа. Наталья рассказала, как помогает детям.

А вот поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Наталья, вы такая молодец!», «Боже мой, как мило», «Спасибо за все, что вы делаете. Ты ангел», «Так мило», «Очень красиво», «Вам так идут эти цвета», «Такая вы стройная», «Самая добрая», — прокомментировали пост подписчики.

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