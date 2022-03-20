Брюки палаццо, свитер с открытой спиной: Подольская показала три образа на весну в модных оттенках

Наталья Подольская является популярной певицей. Уже много лет она выступает на сцене. К ней пришла слава после участия в «Фабрике звезд». Теперь она уже может похвастаться большой армией поклонников.

Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих детей: сына Артемия и малыша Ивана, которому всего год. Звезда часто гуляет с наследниками и готовит дома.

Но Подольскую также часто приглашают на съемки и премии. Она старается всегда пополнять гардероб обновками. На этот раз певица похвасталась своими весенними нарядами.

Она примерила струящиеся брюки цвета ультрамарина с карманами и мешковатый свитер с открытой спиной, украшенной цепочками. Потом Наталья покрасовалась в блузке мандаринового оттенка и розовых брюках палаццо с завышенной талией. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Рыжий в этом сезоне будет handmaker», — заявила жена Преснякова.

А вот для прогулки Подольская выбрала монохромный образ. Она предстала на улице в костюме цвет Барби и элегантном пальто в тон. Образ завершили лоферы с леопардовым принтом.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что ей идут яркие цвета. «Какая красивая», «Ох, теперь хочу все», «Пальто роскошное», «Как вы круто выглядите», «Мне нравится этот тренд на сочные оттенки», «Брюки сидят идеально», «Ну наряды безупречные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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