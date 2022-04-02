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Стройная и загорелая: Юдашкина в стеганом пуховике сливочного цвета и уггах вышла на променад

Жена именитого модельера поделилась новым фото.

Стройная и загорелая: Юдашкина в стеганом пуховике сливочного цвета и уггах вышла на променад
Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Валентин Юдашкин является одним из самых известных модельеров в России. Его наряды носят многие селебрити: Алла Пугачева, Ани Лорак и другие известные персоны. Главной опорой маэстро является его жена Марина.

Они вместе уже больше 30 лет. Они вырастили дочку Галину, которая подарила им внуков: Анатолия и Аркалия. Но супруги живет в Москве, а их наследница с семьей уже два года находится по работе в Гонконге.

Однако жена кутюрье часто посещает светские рауты, ходит в театры и музеи. Однако в последнее время она стала реже выходить в свет. Примечательно, что Марина любит делится домашними кадрами, но 2 апреля она вышла на променад.

Светская львица предстала в заснеженном саду в узких джинсах и стеганом пуховике-дутике сливочного цвета. Повседневный образ дополнили угги.

Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Юдашкина также не забыла взять с собой сумку Birkin. Примечательно, что она подчеркнула свою загорелую кожу. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит жена модельера в 63 года.

«Опять зима, опять метель», «Замечательная женщина!», «Снежная фея», «До чего красивая», «Какие у вас угги», «Так просто одеты», «Люблю ваши образы», «Никакого пафоса», «Как у вас красиво возле дома», «Да, снежная сказка в апреле», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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