Старший копия дедушки, а младший — папы: Марина Юдашкина показала подросших внуков модельера

Аркадий и Анатолий сделали сюрприз родным, хоть и живут в Гонконге.

Валентин Юдашкин уже много лет шьет наряды и представляет их на Неделе моды. Он стал знаменитым модельером и порадовал роскошными платьями и костюмами многих артистов, включая Аллу Пугачеву.

До сих пор его Дом моды процветает. Ему во всем помогает жена Марина, с которой маэстро вместе уже больше 30 лет. Пара вырастила дочку Галину, которая счастлива в браке с Петром Максаковым.

Два года назад дочка Юдашкина уехала работать в Гонконг. С собой она взяла и детей. Теперь маэстро редко видит своих внуков. 14 февраля Марина поделилась трогательным кадром. Малыши сделали сюрприз бабушке и дедушке.

Они нарисовали открытки для них. На фото пятилетний Анатолий в костюме позирует с трехлетним братом. У Аркадия вьются кудряшки. Поклонники сразу заметили, что дети выросли.

«С праздником! Любовь на всю жизнь!» — написала жена Юдашкина.

Поклонники восхитились заботливыми малышами. Многие поразились тому, как старший похож на дедушку, а младший на своего папу. «Ангелочки!», «Мальчишки такие трогательные», «Какие внуки славные, очень похожи на дедушку», «Младший прям копия папы», «Юдашкины — по глазам видно», «Чудесные детки», «Такой классный подарок», «Это счастье», — прокомментировали пост подписчики.

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