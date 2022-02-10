Белоснежная кухня, отдельная столовая: жена Юдашкина показала роскошный особняк и зимний сад

Маэстро обустроил часть дома в современном стиле, а часть — в классическом. А в саду есть каменный очаг и скамейки ручной работы.

Валентин Юдашкин давно стал богатым и знаменитым. Он шьет наряды для многих артистов, включая Аллу Пугачеву. Даже его дочка Галина принимает участие в семейном бизнесе. Она создает коллекции нарядов для детей.

Кутюрье счастлив в браке с женой Мариной больше 30 лет. Они живут в просторном загородном особняке, где порой принимают гостей. На этот раз избранница Юдашкина решила провести экскурсию по жилью.

Марина облачилась в джинсовый костюм. Она показала кухню с огромным белым шкафом с посудой во всю стену, а также белоснежную кухню со столом-островом для готовки с мраморной столешницей.

Примечательно, что жена модельера сама любит готовить. Екатерина Одинцова назвала ее очень уютной. Там также раковина установлена напротив окна.

Также в доме есть отдельная столовая, где все сделано в классическом стиле. Там стоит круглый стол и дорогие стулья. Бежевые шторы в пол сочетаются со светлой мебелью. Там же стоит небольшой телевизор. Можно увидеть декор в золотом цвете.

«То,что я увидела, меня впечатлило», — заявила Екатерина Одинцова.

Потом Юдашкина в белом пуховике-дутике показала территорию сада, где она сама установила каменный очаг и скамейки, которые сделала из забора. Марина сама шкурит и делает мебель. Также на улице у нее есть летняя кухня и много места для посиделок с друзьями.

Поклонники восхитились тем, как уютно у нее дома. Многие также поразились тому, сколько она умеет делать своими руками.

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