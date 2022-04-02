Хит весны: Ольга Бузова и Виктория Боня отметились в ультрамодных косухах оверсайз

Телеведущая выбрала модный образ, несмотря на снежную погоду. А вот ее коллега покрасовалась на фотосессии.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она также уже больше 5 лет строит карьеру певицы. Артистка стала активно заниматься своей жизнью после развода с Дмитрием Тарасовым.

Она теперь регулярно дает концерты и снимается в новых шоу. Свободное время телеведущая посвящает путешествиям и встречам с друзьями. В 36 лет она еще не встретила возлюбленного, но смогла обеспечить себя и родных.

А вот 2 апреля Ольга отправилась в спортзал. Несмотря на непогоду, она решила устроить тренировку. В лифте артистка покрасовалась в джинсовой юбке с разрезом и косухе оверсайз.

Она была без макияжа, а волосы убрала в пучок. Телеведущая призналась, что с трудом заставила себя выйти из дома. Ей хотелось весь день быть дома и смотреть сериалы.

Когда Бузова вышла на улицу, то оказалась в центре снегопада. Она решила показать, что происходит. При этом телеведущая была в кепке и куртке.

«Нет, я дико извиняюсь! Простите, ребят! А тут сугробы! Я шла на тренировку, такого не было! Что тут устроили! Сегодня второе апреля? Ну первое апреля закончился, ребят, заканчивайте! Все я уже промокла», — пожаловалась звезда.

А вот Виктория Боня тоже приобрела ультрамодную косуху оверсайз. Однако в ней она была на фотосессии. Светская львица похвасталась своим ярким макияжем. В этом же образе она встретилась с журналистами и дала интервью.

Уже несколько дней Боня находится в Москве. Она активно готовится к поездке в США. Накануне звезда целый день провела на съемках. Она для выхода на улицу облачается в шубу.

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