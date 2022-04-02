Хит весны: Ольга Бузова и Виктория Боня отметились в ультрамодных косухах оверсайз

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она также уже больше 5 лет строит карьеру певицы. Артистка стала активно заниматься своей жизнью после развода с Дмитрием Тарасовым.
Она теперь регулярно дает концерты и снимается в новых шоу. Свободное время телеведущая посвящает путешествиям и встречам с друзьями. В 36 лет она еще не встретила возлюбленного, но смогла обеспечить себя и родных.
А вот 2 апреля Ольга отправилась в спортзал. Несмотря на непогоду, она решила устроить тренировку. В лифте артистка покрасовалась в джинсовой юбке с разрезом и косухе оверсайз.
Она была без макияжа, а волосы убрала в пучок. Телеведущая призналась, что с трудом заставила себя выйти из дома. Ей хотелось весь день быть дома и смотреть сериалы.
Когда Бузова вышла на улицу, то оказалась в центре снегопада. Она решила показать, что происходит. При этом телеведущая была в кепке и куртке.
«Нет, я дико извиняюсь! Простите, ребят! А тут сугробы! Я шла на тренировку, такого не было! Что тут устроили! Сегодня второе апреля? Ну первое апреля закончился, ребят, заканчивайте! Все я уже промокла», — пожаловалась звезда.
А вот Виктория Боня тоже приобрела ультрамодную косуху оверсайз. Однако в ней она была на фотосессии. Светская львица похвасталась своим ярким макияжем. В этом же образе она встретилась с журналистами и дала интервью.
Уже несколько дней Боня находится в Москве. Она активно готовится к поездке в США. Накануне звезда целый день провела на съемках. Она для выхода на улицу облачается в шубу.
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