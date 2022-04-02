«А вот чья судьба практически предрешена – это Галкина»: Собчак высказалась о муже Пугачевой

Как отметила светская львица, большинство занимает позицию – как бы не сказать, но при этом высказаться.

Светская львица Ксения Собчак в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что участь телеведущего Максима Галкина в России крайне незавидна, если он вернется из Израиля.

«А вот чья судьба практически предрешена — это Максима Галкина». Ксения Собчак

При этом Ксения Собчак подчеркнула, что некоторые заняли достаточно выгодную позицию. «Большинство предпочло занять позицию: как бы ничего не сказать, но при этом высказаться. Яркий пример – Дима Нагиев. Он говорит, что находится дома», — заявила Ксения Собчак.

Напомним, что Максим Галкин месяц назад уехал вместе со своей семьей в Израиль. Возвращаться в Россию он в ближайшее время не собирается.

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