Восемь концертов Галкина: как продаются билеты на выступления мужа Пугачевой в Израиле

На 6 июня заветных квитков в продаже уже не осталось.

Жители и гости Израиля достаточно неплохо покупают билеты на концерты мужа Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина.

Всего в Израиле шоумен даст восемь концертов. При этом, к примеру, на 6 июня заветных квитков уже нет в продаже. Концерты пройдут в период с 3 по 12 июня. Будет и два выходных дня – 9 и 10 июня. Первое выступление запланировано в Тель-Авиве.

Заметим, что цены на билеты стартуют от 224 шекелей. В переводе на рубли это почти шесть тысяч рублей. Самые дорогие билеты стоят – 394 шекеля или десять тысяч рублей.

Кроме того, зрителям предлагают билеты еще двух ценовых категорий — за 304 и 354 шекеля. Это почти 8 тысяч и более 9 тысяч рублей соответственно, сообщает riafan.ru.

Напомним, что Максим Галкин с семьей отбыл в Израиль примерно месяц назад. Он находится в курортном городке Кесария.

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