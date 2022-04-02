«Магия таланта никого не оставляет равнодушным»: как Галкин продвигает свои концерты в Израиле

Шоумен как минимум восемь раз выступит на Земле обетованной.

Шоумен Максим Галкин, который уже месяц находится с семьей в Израиле, даст восемь концертов в разных городах этой страны.

При этом в афишах на сайте, где можно приобрести билеты, он очень ярко себя подает израильской публике. Галкин отмечает, что это будут «русские концерты» в Израиле.

«Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за ее пределами. Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин — настоящий артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный», — гласит сообщение.

Также на сайте можно узнать, что у Максима Галкина – уникальное сочетание мудрости и молодости, а чувство юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлест: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

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«Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям», — говорится также на сайте, где продают билеты.

Напомним, что Максим Галкин месяц назад уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Его выступления пройдут на земле обетованной в июне. Судя по всему, до этого времени в России он не появится.

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