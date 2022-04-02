Стилист Бузовой рассказал, чем заменить сбежавший из России масс-маркет
Видео
Быстро и вкусно: как приготовить красный соус песто
Видео

«По слухам, эфиры обещают возобновить»: Собчак подтвердила, что Ургант вернулся в Москву

Как отметила светская львица, выходить «Вечерний Ургант» будет в несколько другом формате.

«По слухам, эфиры обещают возобновить»: Собчак подтвердила, что Ургант вернулся в Москву
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!» заявила, что ее коллега Иван Ургант вернулся в Москву.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

«Программа «Вечерний Ургант» еще в феврале ушла в отпуск. Программа до сих пор в отпуске. Дальнейшая ее судьба не ясна».

Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, не так давно Иван Ургант вернулся в Москву. «Он провел переговоры с Константином Эрнстом. Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», — заметила светская львица.

Напомним, что Иван Ургант несколько недель провел в Израиле. Не так давно его видели в одном из московских ресторанов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Иван УргантИзраильКонстантин ЭрнстКсения СобчакПрограмма "Осторожно Собчак!"