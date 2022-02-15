Леди Шик: жена Эрнста вышла на променад по Москве в белой шубке с плечом-седлом и балаклаве

Актриса Софья Эрнст любит прогулки по Камергерскому переулку в Москве, который привлекает ее своей архитектурной красотой, исторической атмосферой и уютом. Кроме того, именно здесь расположен ее МХТ имени Чехова.

На сей раз жена Константина Эрнста вышла на променад с подругой в стильном образе с оттенком роскоши. Актриса примерила пушистую белую шубку без воротника с трендовым плечом-седлом. На голову знаменитость надела черную балаклаву, которая стала настоящим хитом этого сезона.

Ранее тренд на балаклавы поддержала жена комика Нурлана Сабурова Диана, которая слывет в свете большой модницей. О тренде на подшлемники рассказывала Эвелина Хромченко. Стилист также выделила в числе остроактуальных головных уборов береты типа бескозырки, дутые платки и бейсболки-каскетки.

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