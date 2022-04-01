Учеба, квартира и все нужды оплачивает отчим: как падчерица Урганта живет на Манхэттене

Падчерицу Ивана Урганта с легкостью можно спутать с рок-звездой. Девушка не боится экспериментировать с имиджем: то у Эрики появляются новые татуировки, то она выкрашивает волосы в малиной цвет. И все с эпатажем, на кураже — каждый образ раскованней предыдущего. Одевается Кикнадзе в той же стилистике — рваные чулки, мини-юбки, застиранные майки, эдакий стиль 90-х с налетом люкса.

21-летняя Эрика уже давно обжилась в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене. Она учится в престижном частном колледже Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Отсюда и яркий образ Кикнадзе.

Помимо учебы падчерица Ивана Урганта, а к девочке, к слову, шоумен относится как к собственному ребенку, Эрика интересуется модой и бутиками винтажной одежды. Также Кикнадзе часто можно увидеть на прогулке по Центральному парку. В соцсетях Эрика позиционирует себя как стилист и персональный закупщик одежды, а еще продает наряды из коллекции 90-х по 70-80 долларов. Падчерица шоумена мечтает о маленьком домике у воды. Особой роскоши Кикнадзе не требуется: было бы где жить, вкусно поесть и отдохнуть на природе.

Примечательно, что учебу, квартиру и другие важные траты падчерицы оплачивает Иван Ургант. Эрика ни в чем не нуждается. Девушка может спокойно посещать занятия, не заботясь о том, где найти средства для оплаты счетов.

По материалам «Комсомольская правда».

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