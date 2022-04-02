«Ургант пока не в сетке»: Гордон рассказала, какие развлекательные программы возвращаются в эфир

Как отметила правозащитница, некоторых ведущих на экранах пока не видно.

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» заявила, что развлекательные программы после некоторого перерыва возвращаются в эфир.

При этом она почему-то упомянула шоу «Голос. Дети», которое итак выходило в последнее время.

«Что? Где? Когда?». Ургант пока не в сетке». Екатерина Гордон

Напомним, что телеведущий Иван Ургант уезжал на какое-то время в Израиль. Не так давно он вернулся в Россию. Популярного телеведущего видели в одном из московских ресторанов.

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