«Ургант пока не в сетке»: Гордон рассказала, какие развлекательные программы возвращаются в эфир

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» заявила, что развлекательные программы после некоторого перерыва возвращаются в эфир.
При этом она почему-то упомянула шоу «Голос. Дети», которое итак выходило в последнее время.
«Что? Где? Когда?». Ургант пока не в сетке».
Напомним, что телеведущий Иван Ургант уезжал на какое-то время в Израиль. Не так давно он вернулся в Россию. Популярного телеведущего видели в одном из московских ресторанов.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.