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«Ургант пока не в сетке»: Гордон рассказала, какие развлекательные программы возвращаются в эфир

Как отметила правозащитница, некоторых ведущих на экранах пока не видно.

«Ургант пока не в сетке»: Гордон рассказала, какие развлекательные программы возвращаются в эфир
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press

Правозащитница Екатерина Гордон в «Телеграм» заявила, что развлекательные программы после некоторого перерыва возвращаются в эфир.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

При этом она почему-то упомянула шоу «Голос. Дети», которое итак выходило в последнее время.

«Что? Где? Когда?». Ургант пока не в сетке».

Екатерина Гордон

Напомним, что телеведущий Иван Ургант уезжал на какое-то время в Израиль. Не так давно он вернулся в Россию. Популярного телеведущего видели в одном из московских ресторанов.

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Тэги

Екатерина ГордонИван УргантИзраильПрограмма "Голос. Дети"Программа "Что? Где? Когда?"