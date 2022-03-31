Дети остались с папой: Агата Муцениеце вслед за другими артистами улетела из Москвы

Актриса заранее подготовилась к поездке. Дочку и сына она оставила на Павла Прилучного.

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она снялась в десятках кинолент. Славу ей принес сериал «Закрытая школа». Тогда она стала жить с Павлом Прилучным. Они были счастливы вместе почти 10 лет.

Примечательно, что в 2020 году они расстались. Бывшие супруги продолжают общаться, так как у них двое детей: дочка Мия и сын Тимофей. В последнее время звезда много времени посвящала наследникам.

Но Агата не скрывала, что готовилась к поездке. Она успела посетить кастинги и съемки. А 31 марта актриса оказалась на борту самолета. Не исключено, что она отправилась в отпуск. Обычно артистка любит отдыхать на Мальдивах.

На фото она предстала без макияжа и укладки. Муцениеце была в спортивном костюме цвета «Тиффани». Она предпочла сохранить интригу и не сказала, куда летит.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она хорошо выглядит. Также они посчитали, что дети не будут скучать, так как обычно во время отъездов за малышами приглядывает Прилучный.

«Какая крутая», «Агата, а без макияжа вообще девочка», «Ну до чего красивая», «Просто круто», «Надеюсь, вы не сильно далеко», «Ждем ваши фото с пляжа», «Ну до чего красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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