«Уже целых 3 года»: Савельева и Сафонов запечатлелись со своим подросшим сыном

Саша Савельева уже давно выступает на сцене. Она много лет была солисткой группы «Фабрика». Теперь певица уже строит сольную карьеру. Она покинула коллектив, когда была беременна.

Теперь с мужем Кириллом Сафоновым артистка воспитывает сына Леона. Супруги предпочитают прятать лицо мальчика. Однако они часто берут его с собой в путешествия. Пара предпочитает оберегать кроху от лишнего внимания.

А вот 22 марта Савельева решила поделиться трогательными кадрами. Она отмечает день рождения наследника и решила опубликовать редкое видео. По всей видимости, пара решила отметить день рождения малыша в кругу родных.

На кадрах певица предстала в костюме с пайетками. Рядом был и Сафонов в костюме. А вот маленький именинник был в рубашке и шортах. Он залюбовался сережками мамы.

«У Леона сегодня день рождения! Уже целых 3 года! Время пролетело незаметно… Так его люблю», — написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как вырос наследник пары. «С днем рождения Леончика. Счастливой и долгой жизни», «Ох, какая у Леона Кирилловича стрижка красивая», «Как он вырос», «Волосы, как у мамы», «Интересно, в кого он пошел», «Идеальный малыш», «Выглядит как юный джентельмен», — прокомментировали пост подписчики.

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