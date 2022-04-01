Сама сообщила поклонникам: к Собчак в Израиль прилетел ее бывший возлюбленный из Дубая

Бывший возлюбленный Ксении Собчак Сергей Капков появился в Тель-Авиве, куда прилетел из Дубая, пишет «Экспресс газета».

По данным издания, отношения у пары были 12 лет назад, однако политик расстался со светской львицей из-за сцены ревности, которую та ему якобы устроила.

К слову, сама Ксения Собчак тоже сообщила в своем телеграме о прилете Капкова в Израиль. Она сделала репост сообщения одного из каналов, где говорилось, что политик прилетел в страну в костюме и в галстуке. То есть тайны из этого визита ведущая делать не собирается.

Отметим, что муж Ксении Собчак Константин Богомолов остался в Москве и продолжил работу в Театре на Малой Бронной. Помимо работы его наверняка держит в России и его дочь Аня от бывшей жены Дарьи Мороз.

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