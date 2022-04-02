Вернутся не скоро: стало известно, на сколько еще Пугачева и Галкин задержатся в Израиле

Стало известно, сколько времени сбежавший в Израиль Максим Галкин будет еще отсутствовать в России. Шоумен появился в Сети и рассказал, что у него запланирована череда концертов в Израиле.

Как оказалось, концерты пройдут в первой половине июня. Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа, Ашкелон и многие другие города уже ждут выступлений артиста. Учитывая, что на некоторые даты уже осталось считанное количество билетов, без работы Галкин не останется. И до середины июня шоумен, а значит и вся его семья, пробудут за границей.

То, что Пугачева и Галкин покинули страну надолго, стало понятно после появления в прессе новости, что примадонна ищет детям школу в Израиле. Двойняшки ведь так и не объявились в Московской гимназии с началом четвертой четверти в апреле.

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