Болтает без Аллы? С кем из звезд-приятелей созванивается Максим Галкин из Кесарии

Находясь за границей, нет ничего удивительного в том, что Алла Пугачева поддерживает связь со своей семьей, в частности, старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Она, можно сказать, живет на две страны, часто бывает в России, но большую часть времени проводит за океаном. Все-таки девятилетняя дочка певицы — Клавдия — учится в американской школе. Вслед за Примадонной в Израиль артистка не последовала. Также поступили и внуки певицы. Никита Пресняков, к примеру, вместе с женой моделью Аленой Красновой отдохнул в Сочи.

Зато стало известно, с кем из звезд-приятелей созванивается шоумен Максим Галкин. Пребывая в небольшом городке Кесария, телеведущий поддерживает связь с Андреем Данилко, он же Верка Сердючка. Об этом сам музыкант обмолвился в свежем интервью.

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«Мы созваниваемся, общаемся», — уточнил Андрей Данилко в беседе для YouTube-проекта «А поговорить?».

Певец также заверил, что свой отпуск в Израиль именитая чета планировала давно. К тому же, Максим Галкин остался без рекламных контрактов. Особых дел у шоумена нет. Почему бы и не отдохнуть с семьей за границей?

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