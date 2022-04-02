«Не считаю нужным реагировать»: сбежавший в Израиль Максим Галкин высказался об эмиграции

Максим Галкин, скрывшийся в Израиле с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой, впервые за долгое время показал себя.

Артист анонсировал свои концерты на Земле обетованной, а также добавил про эмиграцию, продажу замка, оформление гражданства Израиля женой и другие последние новости, которые связаны со звездной семьей. Шоумен назвал их слухами.

«Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков, которые есть про меня и мою семью – не читайте советских газет по утрам, это все бред, на который я даже не считаю нужным реагировать», — подчеркнул артист.

Напомним, страну Галкин и Пугачева покинули после 24 февраля. Вместе с ними за границу улетели и восьмилетние дети Лиза и Гарри. Когда именно вернутся звезды, глава семейства не сообщил.

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