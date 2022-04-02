«Надеюсь, Дима Билан на меня не обидится»: Егор Крид ловко подколол коллегу на шоу «Голос. Дети»

Рэпер остался под впечатлением от исполнения участниками проекта песни музыканта – «Мечтатели».

Рэпер Егор Крид в эфире шоу «Голос. Дети» на Первом канале подколол своего коллегу Диму Билана.

На сцене юные конкурсанты исполнили хит певца — «Мечтатели». Егор Крид остался под впечатлением, как они это красиво сделали.

«Надеюсь, Дима Билан на меня не обидится. Но в вашем исполнении песня мне понравилась больше». Егор Крид

Любопытно, что Егора Крида поддержал и ведущий шоу Дмитрий Нагиев. «Да он уже обиделся», — заявил в шутку исполнитель.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» с успехом идет на Первом канале. У проекта очень хорошие рейтинги на телевидении.

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