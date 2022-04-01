«Талантливый, но со своим характером»: звезда «Скорой помощи» высказалась о Дмитрии Нагиеве

Звезда сериала «Скорая помощь» Марина Доможирова три года играла в легендарном спектакле «Кыся» с Дмитрием Нагиевым. Постановке, аналогов которой не существует, уже больше 20 лет.

С популярным актером и телеведущим у Доможировой сложились теплые отношения. Однажды Дмитрий даже приглашал Марину на съемки «Голоса», а во время записи шоу поприветствовал ее в зрительном зале.

«Дима — человек очень талантливый и душевный, но, конечно, со своим характером. И нельзя сказать, что он всегда гладкий, пушистый и покладистый. Он очень сильный и знает, чего хочет, куда движется, и очень уверен в себе. Дима много лет держит марку, поэтому я им восхищаюсь», — рассказала Доможирова в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Доможирова рассказала о своих отношениях с Гошей Куценко, с которым сработалась на съемочной площадке «Скорой помощи».

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