«Красивая пара»: Клава Кока демонстративно показала кольцо на безымянном пальце рядом с Егором Кридом

Клава Кока отдохнула в Дубае, где вволю повеселилась в компании друзей и музыканта Егора Крида. Певица будто подчеркивала близость с артистом, не скрывая теплых чувств к нему.
Они вместе провели модный набег на местные магазины с брендами Celine, Gucci, Balenciaga, хвастаясь перед публикой своим дорогими покупками.
А на прощание Клава Кока выдала в своем телеграме контент-намек, выставив фото с Егором Кридом и своей рукой рядом крупным планом. Очевидно, что в глаза всем бросалось кольцо на безымянном пальце, пусть и со смайликом.
«Буду скучать», — написала она под фото, украсив его сердечком.
«Красивая пара», «Только не это!», «Хорошо смотритесь!», «Первого апреля никому не верю», — прокомментировали фолловеры.
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