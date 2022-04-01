«Красивая пара»: Клава Кока демонстративно показала кольцо на безымянном пальце рядом с Егором Кридом

Звезды отлично провели время в Дубае.

Клава Кока отдохнула в Дубае, где вволю повеселилась в компании друзей и музыканта Егора Крида. Певица будто подчеркивала близость с артистом, не скрывая теплых чувств к нему.

Они вместе провели модный набег на местные магазины с брендами Celine, Gucci, Balenciaga, хвастаясь перед публикой своим дорогими покупками.

А на прощание Клава Кока выдала в своем телеграме контент-намек, выставив фото с Егором Кридом и своей рукой рядом крупным планом. Очевидно, что в глаза всем бросалось кольцо на безымянном пальце, пусть и со смайликом.

«Буду скучать», — написала она под фото, украсив его сердечком.

«Красивая пара», «Только не это!», «Хорошо смотритесь!», «Первого апреля никому не верю», — прокомментировали фолловеры.

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