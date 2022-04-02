«Кто боится Гагарину? Где она вообще?»: Баста встал на защиту Крида в споре с певицей на «Голос. Дети»

На шоу звезды лихо «выясняли отношения» между собой.

Рэпер Баста на шоу «Голос. Дети» в эфире Первого канала встал на защиту музыканта Егора Крида, у которого случился разговор на повышенных тонах с певицей Полиной Гагариной.

В новом выпуске между собой соревновались участники команды Полины Гагариной. В какой-то момент Егор Крид выразил свое недовольство происходящим. Ему пришелся не по душе номер, где двое парней пели композицию вместе с участницей Анастасией Комаровой.

«Мне не хватало пацанов!», — воскликнул Егор Крид.

В этот момент Полина Гагарина попросила Егора Крида высказать все претензии ей в лицо, если он, конечно, не боится.

«Да кто боится Гагарину? Где она вообще?», — заявил Баста, заступаясь за товарища.

Ведущий Дмитрий Нагиев не прошел мимо «скандала». «Если она ударит, то нас много здесь, скрутим ее», — заявил он.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» с успехом идет на Первом канале. У программы очень хорошие рейтинги.

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