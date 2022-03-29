Модные футболки от звездного стилиста
Видео
Как выбрать модные джинсы сезона весна-лето 2022
Видео

«Разбираемся в проблеме»: Светлана Лобода осталась без аккаунта в популярной соцсети

Как отметила украинская певица, почему-то ее без объяснения причин заблокировали.

«Разбираемся в проблеме»: Светлана Лобода осталась без аккаунта в популярной соцсети
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Украинская певица Светлана Лобода в «Телеграм» сообщила, что ее аккаунт в популярной соцсети, которая недавно была заблокирована в России, также теперь не работает.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

«Ночью был заблокирован. Разбираемся в проблеме».

Светлана Лобода

Напомним, что Светлана Лобода в последнее время проживает на Мальте. Не так давно она утверждала, что у нее есть паспорт только одной страны — Украины.

Добавим, что на днях Светлана Лобода собиралась дать концерт в Латвии. Однако он не состоялся по погодным условиям. В прибалтийской стране неожиданно разразился шторм.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ЛатвияМальтаРоссияСветлана ЛободаУкраина