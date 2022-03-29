«Разбираемся в проблеме»: Светлана Лобода осталась без аккаунта в популярной соцсети

Украинская певица Светлана Лобода в «Телеграм» сообщила, что ее аккаунт в популярной соцсети, которая недавно была заблокирована в России, также теперь не работает.
«Ночью был заблокирован. Разбираемся в проблеме».
Напомним, что Светлана Лобода в последнее время проживает на Мальте. Не так давно она утверждала, что у нее есть паспорт только одной страны — Украины.
Добавим, что на днях Светлана Лобода собиралась дать концерт в Латвии. Однако он не состоялся по погодным условиям. В прибалтийской стране неожиданно разразился шторм.
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