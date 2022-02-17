«Бабушка стала еще богаче»: Цивин рассказал, как вдова Баталова набила карман за его счет

Юрист Михаил Цивин по телефону со студией программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявил, что не минировал суд, из-за чего было сорвано начало заседания по делу о хищении. Также он рассказал, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обогатилась за его счет.
«Я не минировал суд. Это, наверное, все Дрожжина. Больше же некому. Единственный преступник сегодня в России! Она всех старух минирует и отнимает квартиры. Семь с половиной часов нас держали на улице. Потом еще три часа было заседание ни о чем».
Как отметил Михаил Цивин, Гитана Леонтенко рассказывает всем сказки. «Только бабушка стала еще богаче. Недвижимость, которую мы для них купили, подорожала на 30 процентов. Четыре остановки сердца было у Натальи Георгиевны, начиная с июня 2020 года. Наталья Георгиевна у нас пенсионер-инвалид. Вот и все», — заявил Михаил Цивин.
Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в махинациях с недвижимостью вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери Маши. Им может грозить до десяти лет колонии.
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