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«Бабушка стала еще богаче»: Цивин рассказал, как вдова Баталова набила карман за его счет

Как отметил юрист, недвижимость семьи подорожала за последние годы на 30 процентов.

«Бабушка стала еще богаче»: Цивин рассказал, как вдова Баталова набила карман за его счет
Михаил Цивин. Фото: Globallookpress.com

Юрист Михаил Цивин по телефону со студией программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявил, что не минировал суд, из-за чего было сорвано начало заседания по делу о хищении. Также он рассказал, как вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обогатилась за его счет.

Алексей Баталов
Алексей Баталов. Фото: Globallookpress.com

«Я не минировал суд. Это, наверное, все Дрожжина. Больше же некому. Единственный преступник сегодня в России! Она всех старух минирует и отнимает квартиры. Семь с половиной часов нас держали на улице. Потом еще три часа было заседание ни о чем».

Михаил Цивин

Как отметил Михаил Цивин, Гитана Леонтенко рассказывает всем сказки. «Только бабушка стала еще богаче. Недвижимость, которую мы для них купили, подорожала на 30 процентов. Четыре остановки сердца было у Натальи Георгиевны, начиная с июня 2020 года. Наталья Георгиевна у нас пенсионер-инвалид. Вот и все», — заявил Михаил Цивин.

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в махинациях с недвижимостью вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери Маши. Им может грозить до десяти лет колонии.

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Алексей БаталовГитана ЛеонтенкоМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаПрограмма "Прямой эфир"