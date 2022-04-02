«Вся правда»: помощница Макеевой обнародовала баснословные доходы Мальковой

Только на российском счету многодетной матери – сотни тысяч рублей.

Некоторое время назад у Анастасии Макеевой появилась помощница по имени Ника Вершинина. Она активно ведет канал в «Телеграме», где раскрывает ранее мало кому известные данные о бывшей жене Романа Малькова — Светлане.

Накануне пользователи Сети, которые уже на протяжении многих месяцев следят за историей многодетной матери Светланы Мальковой, были удивлены тому, какие суммы оказались на ее счету в российском банке. Выписку за конец 2021-го и начало 2022 года Ника Вершинина опубликовала в телеграм-канале. Согласно ей, сердобольные люди помогли пополнить счет Мальковой на сотни тысяч рублей.

«Вся правда о доходах Мальковой от добрых людей якобы бедствующей матери. Ника ведет расследование. В телеграм-чате вся правда», — написала в своей соцсети Макеева.

Так, согласно предоставленным данным, 1 декабря на счету Светланы Мальковой было 307 320 рублей, а 31 декабря – 431 600 рублей. Уже 18 марта сумма составляла 516 669 рублей.

Напомним, в марте Светлана Малькова с тремя детьми переехала из Словении в США. В Сети подозревают, что многодетная мама вступила в секту.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.