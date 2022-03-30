Больше не блогер: уехавшая в США Малькова неожиданно скрыла аккаунт в соцсети

На многодетную маму подписано более 30 тысяч человек.

На днях Светлана Малькова решила начать новую жизнь и улетела с тремя детьми в США. Они перебрались в Сиэтл, где многодетная мама планирует открыть свою художественную школу, а также выйти замуж.

Накануне Светлана приняла решение закрыть телеграм-канал, который создавала специально для обсуждения бывшего мужа Романа Малькова и его нынешней жены Анастасии Макеевой. Теперь же художница скрыла от посторонних глаз свой аккаунт в популярной ранее соцсети, которую недавно в России признали экстремистской.

В Сети предполагают, что на такой шаг Светлана пошла после того, как помощница Анастасии Макеевой — Ника Вершинина — начала публиковать в телеграм-канале разоблачающие факты о жизни Мальковой. Так, например, ранее стало известно, что Светлана специально прятала детей от их отца, хотя утверждала, что они находятся в лагере.

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