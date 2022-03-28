«Путь в новую жизнь»: в Сети подозревают, что уехавшая в США Малькова вступила в секту

Несколько дней назад многодетная мама Светлана Малькова, получившая популярность после развода с Романом Мальковым, который стал мужем актрисы Анастасии Макеевой, переехала в США. По словам Светланы, она с тремя детьми будет жить в Сиэтле, где собирается выйти замуж и открыть художественную школу.

Накануне Малькова побывала на концерте одного из популярного в определенных кругах музыканта, которого в своей соцсети назвала пастором. В Сети тут же решили, что в США Светлана угодила в секту.

«Единоверцы однозначно окажут вам помощь. Никого не слушайте. Это самый реальный путь в новую жизнь», — писали некоторые пользователи Сети.

Тем временем другие утверждают, что на тех кадрах, которые показала Малькова, нет ничего схожего с американскими церквями.

«Это не американская церковь. В американских этого нет», — утверждают в Сети.

Напомним, ранее были опубликованы кадры захламленной квартиры в Любляне, где Светлана Малькова жила с детьми до отъезда в США.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.