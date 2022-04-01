Пора навестить Пугачеву! Орбакайте объявила, что собралась лететь в Израиль

Кристина Орбакайте вслед за Максимом Галкиным решила организовать гастроли в этой стране.

Максим Галкин впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками. В личном блоге артист рассказал, что организовал гастрольный тур по Израилю, и попросил не верить слухам, которые распространяются вокруг его фигуры.

Также артист заявил, что не хочет пока выкладывать контент с детьми и развлекательного характера — дескать, не то настроение.

Поддержать маму Аллу Пугачеву и отчима Максима Галкина решила Кристина Орбакайте. Звезда вслед за юмористом объявила о гастролях в Израиле. Уже сейчас на различных интернет-ресурсах можно приобрести билеты на ее концерты.

Правда, с датой пока не все ясно — ранее объявлялось, что артистка даст концерты в мае, а теперь портал Вiletru.co.il сообщил, что выступления переносятся на более поздний срок. «В связи с постановлением министерства здравоохранения и правительства Израиля», — объяснил сайт.

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