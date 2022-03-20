«Шоу состоится!»: Ягудин и Тотьмянина сообщили радостную новость для поклонников фигурного катания

В этом году заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила свой юбилей. Ей исполнилось 75 лет. В честь этой даты Илья Авербух запланировал провести ледовое шоу с лучшими фигуристами, звездами кино и эстрады.

Ранее стало известно, что шоу перенесли на неопределенный срок. Теперь же Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин сообщили в своих телеграм-каналах, что празднику фигурного катания быть.

«Друзья, 15 и 16 апреля с большой радостью приглашаю Вас в «Лужники» на праздник фигурного катания в честь юбилея Великого тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой. В шоу примут участие звезды телепроекта «Ледниковый период», театра, кино и эстрады. И, конечно, для Вас выступят легенды мирового фигурного катания, наши чемпионы. Мы с нетерпением ждем встречи с вами!», — написали спортсмены.

Напомним, накануне Алексей Ягудин отметил свой 42-й день рождения.

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