«Чем мы не приглянулись им»: Тарасова возмущена отказом номинировать наших фигуристов и тренеров на премию ISU

В этот понедельник, 14 марта, стало известно еще об одной отмене в связи с ситуацией на Украине.

Международный союз конькобежцев отказался номинировать российских фигуристов и тренеров на престижную премию, которая пройдет летом 2022 года.

Прославленный тренер Татьяна Тарасова, воспитавшая многих известных спортсменов, призналась в своем микроблоге, что возмущена этим решением.

«Я даже не понимаю, зачем ISU это делает. Непонятно, почему наших надо отстранить от всего? Чем мы так не приглянулись им? Мы на протяжении всей жизни выигрываем все в фигурном катании, и этот сезон не исключение. Россия двигает фигурное катание вперед. ISU думает, что мы закончим кататься, что ли? Они нас не знают, мы не закончим. Мы будем еще лучше работать. Как обыгрывали их, так и будем обыгрывать — дадут они нам премию или не дадут! Все равно победим!» — написала Татьяна Тарасова в соцсетях.

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