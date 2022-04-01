«Я тебе не звоню и не умоляю помочь»: Селена Майер из «Дома-2» публично обратилась к отцу своего сына

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер одна воспитывает сына Алена, который появился на свет в июле прошлого года.

С отцом мальчика Селена Майер рассталась еще до появления ребенка на свет. Молодой человек приходил на выписку Селены Майер с сыном из роддома и попал на фото, которое та разместила в микроблоге.

Селена Майер предпочитает сама справляться со всеми своими делами и не обращается за помощью к отцу ребенка. Об этом она сообщила в микроблоге, публично обратившись к папе Алена.

«Меня так радует, что ты злишься от того, что, несмотря на мою жизненную ситуацию, я тебе не звоню и не умоляю помочь, не умоляю, чтобы ты вернулся ко мне, не звоню ночью, не устраиваю истерик и что даже с моей тату на лбу я умудряюсь быть на плаву», — написала Селена Майер.

Она пригрозила мужчине, что в ближайшее время намерена закатить ему мощную истерику. Ее цель — вывести отца Алена из состояния равновесия.

«Вообще, конечно, я кайфую от этого состояния, твоего негодования, а еще я приеду в субботу, чтобы окончательно тебя выбесить, прям до бешенства! Спросиш: зачем мне это надо, мне же надо поймать хоть какой-то оргазм, в нашей ситуации только психологический, увы, на другие ты не тянешь», — заключила Селена Майер.

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