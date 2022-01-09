С мамой в ресторан: Селена Майер из «Дома-2» отпраздновала полгодика сыну Алену

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер души не чает в своем маленьком сыне Алене. Звездная мама воспитывает малыша одна и окружает его заботой и вниманием.

В честь того, что ее наследнику исполнилось полгода, Селена Майер устроила вечеринку в ресторане. Имениннику, как и положено, был преподнесен шикарный торт, который, правда, съели гости.

«Сегодня Алену шесть месяцев. Собрались семейной компанией», — поделилась Селена Майер в микроблоге.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала с сыном. Одной рукой Селена Майер держит виновника торжества, а другой – торт.

Напомним, сын экс-участницы «Дома-2» Селены Майер родился 9 июля 2021 года. С отцом мальчика Селена Майер рассталась еще до рождения Алена.

Мужчина, правда, приходил на выписку Селены с малышом из роддома. Тогда же она показала его на общем фото. Больше об отце Алена Селена Майер предпочла ничего не говорить.

Сейчас с заботами о сыне она справляется сама. Вдобавок ко всему Селена Майер занялась певческой карьерой. Она успела дать несколько концертов в московских клубах.

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