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В одной гамме с мамой: Селена Майер поделилась снимком с подросшим сыном Аленом

Экс-участница «Дома-2» Селена Майер в одиночку растит ребенка.

В одной гамме с мамой: Селена Майер поделилась снимком с подросшим сыном Аленом
Селена Майер. Фото: instagram.com/selenity.ru/

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер в июле прошлого года впервые стала мамой. Ее сыну Алену сейчас семь с половиной месяцев.

Мальчик очень похож на свою красавицу-маму. Как и Селена, Ален брюнет с выразительными черными глазами.

Селена Майер довольно часто делится в микроблоге совместными кадрами с сыном. Так что, ее подписчики имеют возможность наблюдать, как растет и меняется маленький Ален.

Селена Майер с сыном Аленом
Селена Майер с сыном Аленом. Фото: instagram.com/selenity.ru/

На это раз Селена Майер поделилась снимком, на котором запечатлено, как Ален восседает на игрушечном бегемоте.

Малыш одет в той же цветовой гамме, что и его мама. Боди Алена и топ Селены Майер одного — приятного сливочного оттенка.

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