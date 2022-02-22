В одной гамме с мамой: Селена Майер поделилась снимком с подросшим сыном Аленом

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер в июле прошлого года впервые стала мамой. Ее сыну Алену сейчас семь с половиной месяцев.

Мальчик очень похож на свою красавицу-маму. Как и Селена, Ален брюнет с выразительными черными глазами.

Селена Майер довольно часто делится в микроблоге совместными кадрами с сыном. Так что, ее подписчики имеют возможность наблюдать, как растет и меняется маленький Ален.

На это раз Селена Майер поделилась снимком, на котором запечатлено, как Ален восседает на игрушечном бегемоте.

Малыш одет в той же цветовой гамме, что и его мама. Боди Алена и топ Селены Майер одного — приятного сливочного оттенка.

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