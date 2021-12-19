«У меня прям мурашки»: Селена Майер из «Дома-2» впервые показала красавицу-маму, на которую очень похожа

Экс-участница реалити-шоу Селена Майер призналась, что ее родительница не любит фотографироваться.

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер – девушка яркая, эффектная и без комплексов. Она пошла явно не в свою маму.

Не в пример своей взрослой дочери, женщина не любит фотографироваться. Селена Майер рассказала в микроблоге, что у нее почти нет совместных снимков с мамой.

Во время воскресного обеда в ресторане Селене Майер все же удалось уговорить маму сфотографироваться с ней и ее маленьким сыном Аленом. Снимком Селена поделилась в Instagram.

«Знакомьтесь моя мама Людмила, бабушка Алена, совместные фотографии с мамой настолько редкое явление и практически невозможное, но сегодня для меня прям какой-то особенный день, у меня прям мурашки, я так рада, что у нас есть совместная фотография», — подписала кадр Селена Майер.

Она призналась, что запомнит этот день навсегда, поскольку испытала чувство настоящего счастья, когда позировала на фото вместе с мамой и сыном Аленом. Поклонники Селены Майер пришли к выводу, что она очень похожа на свою красавицу-маму.

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