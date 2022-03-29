«Маленькая модница»: муж Оли Рапунцель подловил младшую дочку, кокетничающую в стеганом пальто цвета прокисшей малины

Экс-участник «Дома-2» Дима Дмитренко заснял, как малышка София покрасовалась перед зеркалом.

Пара бывших участников «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко воспитывают двух дочек. Старшей наследнице Рапунцель и Дмитренко Василисе в апреле исполнится четыре года, а младшей — Софии — летом будет два.

Родители растят дочерей в любви, балуют их и ни в чем не отказывают.

Особенное удовольствие Ольге Рапунцель доставляет наряжать своих крошек. Василиса и София всегда модно и красиво одеты.

Дима Дмитренко поделился в микроблоге видео, на котором запечатлел младшую дочку Софию, красующуюся перед зеркалом в примерочной магазина.

Крошка облачена в модное стеганое пальто с капюшоном и черным поясом. Пальто цвета прокисшей малины очень идет маленькой брюнетке.

«София — маленькая модница», — подписал кадры Дмитрий Дмитренко.

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