«Еще одного малыша не хватает»: Оля Рапунцель запечатлела дочерей с сыном сестры Алены

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель продемонстрировала, что их отношения с Аленой потеплели.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель дала понять, что она и ее младшая сестра Алена Рапунцель начали налаживать отношения.

Ольга Рапунцель вместе с дочками Василисой и Софией приезжала на выписку Алены Рапунцель с новорожденным сыном из роддома.

Кадрами, запечатлевшими, как они вместе со старшим наследником Алены Богданом, ждут молодую мамочку, Ольга Рапунцель поделилась в микроблоге.

Полуторагодовалая София сидит в коляске, рядом с букетом цветов стоит Василиса, около нее – Богдан с корзинкой цветов для мамы.

«Ну, какие же они милые. Еще одного малыша не хватает. А вообще, так прикольно — у меня 2 дочки, а у сестры 2 сыночка», — написала Ольга Рапунцель.

Напомним, Алена Рапунцель родила сына 14 марта. А осенью прошлого года она и ее старшая сестра Ольга Рапунцель крупно поскандалили и не общались несколько месяцев. Но похоже, теперь их отношения потеплели.

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