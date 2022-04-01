«Наслаждалась каждой минуткой с тобой»: Аня Левченко из «Дома-2» трогательно обратилась к годовалому сыну

Маленькому сыну бывших участников «Дома-2» Ани Левченко и Валерия Блюменкранца Давиду первого апреля исполнился годик.

В честь этого события Аня Левченко поделилась новым снимком наследника в микроблоге и трогательно поздравила Давида с днем рождения.

В кадре малыш сидит за рулем игрушечного «мерседеса», который получил в подарок от родителей.

«Сыночек, сегодня тебе один годик. 1.04.2021 был самый лучший день в моей жизни.

Весь год я наслаждалась каждой минуткой с тобой. Ты — потрясающий малыш, и я не устану говорить, как сильно я тебя люблю», — написала Аня Левченко.

Напомним, незадолго до дня рождения сына Валера Блюменкранц и Аня Левченко крупно поскандалили. Ссора была затяжной, Аня даже успела подать заявление на развод.

Но потом супруги, как обычно, помирились, и день рождения Давида они отмечают вместе.

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