«Наслаждалась каждой минуткой с тобой»: Аня Левченко из «Дома-2» трогательно обратилась к годовалому сыну

Маленькому сыну бывших участников «Дома-2» Ани Левченко и Валерия Блюменкранца Давиду первого апреля исполнился годик.
В честь этого события Аня Левченко поделилась новым снимком наследника в микроблоге и трогательно поздравила Давида с днем рождения.
В кадре малыш сидит за рулем игрушечного «мерседеса», который получил в подарок от родителей.
«Сыночек, сегодня тебе один годик. 1.04.2021 был самый лучший день в моей жизни.
Весь год я наслаждалась каждой минуткой с тобой. Ты — потрясающий малыш, и я не устану говорить, как сильно я тебя люблю», — написала Аня Левченко.
Напомним, незадолго до дня рождения сына Валера Блюменкранц и Аня Левченко крупно поскандалили. Ссора была затяжной, Аня даже успела подать заявление на развод.
Но потом супруги, как обычно, помирились, и день рождения Давида они отмечают вместе.
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