Пришло уведомление: Анна Левченко разведется с Валерой Блюменкранцем в день рождения сына

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц готовятся к разводу. Инициатором расставания стала Анна Левченко, которой надоело терпеть постоянные загулы мужа и скандалы с ним.

Аня сама подала заявление в суд на расторжение брака с Валерой. Изначально планировалось, что заседание состоится в середине марта. Но теперь все сдвинулось на более поздний срок.

Анне Левченко пришло уведомление, что суд состоится ориентировочно первого апреля — в этот день исполнится год сыну Ани и Валеры Блюменкранца Давиду.

«Развод в день рождения сына?» — с трудом верит в происходящее Анна Левченко.

В микроблоге Аня рассказала, что они с Валерой начали общаться после месяца тишины. Но это, по ее словам, ничего не меняет.

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