«Моя брюнетка вернулась»: Аня Левченко из «Дома-2» кардинально сменила имидж

Каждой, кто переживал разрыв с любимым человеком, знакомо жгучее желание внести хоть какие-нибудь коррективы в свою внешность. Самое простое это, конечно, изменить цвет волос.
Вот и экс-участница «Дома-2» Анна Левченко пошла по этому пути. Сейчас она готовится официально развестись с мужем Валерием Блюменкранцем. Заседание суда по поводу развода пары состоится 15 марта.
Переживая по этому поводу, Анна Левченко решила сменить имидж и стать такой, какой Валера ее не помнит.
В салоне красоты Анна Левченко провела несколько часов, прежде чем вышла оттуда брюнеткой. Ее светлые волосы мастер перекрасила в шоколадные.
Судя по всему, своим преображением Анна Левченко довольна. Она показала себя в новом имидже в сторис микроблога.
«Моя брюнетка вернулась», — подписала Аня Левченко кадры.
Напомним, в браке с Валерием Блюменкранцем Аня Левченко родила сына Давида. Первого марта малышу исполнится годик.
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