«Моя брюнетка вернулась»: Аня Левченко из «Дома-2» кардинально сменила имидж

Экс-участница реалити-шоу Аня Левченко решилась на трансформацию после разрыва с мужем Валерием Блюменкранцем.

Каждой, кто переживал разрыв с любимым человеком, знакомо жгучее желание внести хоть какие-нибудь коррективы в свою внешность. Самое простое это, конечно, изменить цвет волос.

Вот и экс-участница «Дома-2» Анна Левченко пошла по этому пути. Сейчас она готовится официально развестись с мужем Валерием Блюменкранцем. Заседание суда по поводу развода пары состоится 15 марта.

Переживая по этому поводу, Анна Левченко решила сменить имидж и стать такой, какой Валера ее не помнит.

В салоне красоты Анна Левченко провела несколько часов, прежде чем вышла оттуда брюнеткой. Ее светлые волосы мастер перекрасила в шоколадные.

Судя по всему, своим преображением Анна Левченко довольна. Она показала себя в новом имидже в сторис микроблога.

«Моя брюнетка вернулась», — подписала Аня Левченко кадры.

Напомним, в браке с Валерием Блюменкранцем Аня Левченко родила сына Давида. Первого марта малышу исполнится годик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.