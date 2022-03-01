Перед разводом: Аня Левченко с сыном съехала из квартиры, где жила с Валерой Блюменкранцем

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц готовятся к разводу. На днях Аня сообщила, что суд, ориентировочно, состоится в день рождения сына пары Давида – первого апреля.
Но уже сейчас Анна Левченко и Валера Блюменкранц не живут вместе. В сторис микроблога экс-участница реалити-шоу рассказала, кто приютил ее с Давидом.
«Мы с Давидиком у мамы», — ответила на вопрос подписчиков, где она живет, Аня Левченко.
Напомним, что квартиру, из которой съехала вместе с сыном Аня Левченко, они с Валерой Блюменкранцем купили вместе в конце прошлого года. А в канун Нового года пара отметила новоселье.
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