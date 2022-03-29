Хаматова получила помощь, которую никто не ждал в Латвии и России

В настоящее время Чулпан Хаматова поселилась в доме под Ригой.

Чулпан Хаматова в интервью на YouTube-проекте «Скажи Гордеевой» призналась, что чувствует себя подавленной вдали от родины. Однако все равно решила перебраться в Латвию на ПМЖ без знания языка, сбережений и работы.

И хотя трудоустроить ее все-таки смогли местные коллеги, получать она будет в рижском театре каких-то 50 евро за один спектакль.

Журналист Вадим Авва сильно усомнился, что она сможет содержать свой роскошный дом в элитном поселке, ведь коммуналка в Латвии просто космическая. Плюс ко всему, на ней лежит забота о трех дочках. И хотя старшие уже взрослые (19-20 лет), когда они встанут на ноги и смогут помогать маме — одному богу известно.

Ситуацию усугубила волна негатива, которая хлынула на Чулпан Хаматову. Многие не поняли, как можно покинуть страну в трудный для нее момент. Неожиданно на защиту актрисы встала ее коллега Алена Хмельницкая, которая все это время старалась сохранять нейтралитет — не высказывая свою позицию относительно геополитической ситуации вообще.

«Те, кто сейчас плюют ей в спину не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами!» — морально поддержала в своем телеграме Хаматову Хмельницкая.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.