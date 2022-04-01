Меладзе ходит без кольца и не берет Джанабаеву на семейные праздники: как демарши музыканта бьют по его браку

Поклонники внимательно следят за каждым жестом Валерия Меладзе по отношению к Альбине Джанабаевой.

Хейтеры до сих пор не могут простить певице Альбине Джанабаевой того, что она разбила первую семью музыканта Валерия Меладзе. В предыдущем браке с женой Ириной Валерий прожил двадцать пять лет, у экс-супругов три дочери.

Злопыхатели надеются, что Альбине Джанабаевой обязательно прилетит бумеранг, и Валерий Меладзе поступит с ней так же, как с первой женой. В Сети под микроскопом разглядывают снимки Меладзе и Джанабаевой.

Так, совсем недавно обнаружилось, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева появляются на публике без обручальных колец, которые являются символом крепкого брака.

К тому же, Валерий Меладзе никогда не берет Альбину Джанабаеву, родившую ему троих детей, на семейные праздники.

В Сети появлялись фотографии с торжеств, посвященных событиям в семье Валерия Меладзе, Альбины на них не было. Без участия Джанабаевой прошли день рождения мамы Валерия Меладзе, сестры Лианы и годовщина свадьбы родителей братьев Меладзе.

Все это дает поводы для пересудов по поводу того, что бумеранг уже в полете.

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