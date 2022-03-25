«Начинаем работать!»: Валерий Меладзе вышел на связь со своей аудиторией впервые после долгой паузы

Популярный исполнитель Валерий Меладзе, который на протяжении целого месяца не выходил на связь с подписчиками, вдруг дал о себе знать.

Он опубликовал послание в микробологе, объявив о создании собственного телеграм-канала. Музыкант дал понять, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, не хочет терять связь с поклонниками и планирует и дальше поддерживать контакт с ними.

«Привет всем, с вами на связи Валерий Меладзе! Теперь у меня есть свой телеграм-канал, чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» — написал в телеграм-канале Валерий Меладзе.

Музыкант не стал уточнять, в России он сейчас находится или уехал в другую страну. Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева неделю назад играла в спектакле в Москве.

А старшая дочь — Инга Меладзе — рассказывала, что находится в эти дни в Грузии.

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